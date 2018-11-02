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В Интернете в свободном доступе выложена информация о 257 тысячах пользователей Facebook, у 81 тысячи аккаунтов доступны даже личные сообщения. Хакеры, стоящие за утечкой, утверждают, что всего у них есть данные 120 млн человек, пишет Русская служба ВВС.

Больше всего от рук злоумышленников пострадала Украина – среди взломанных аккаунтов насчитали 47 тысяч украинских пользователей. Учитывая, что хакеры обнародовали только часть украденной информации, эта цифра может увеличиться, ведь соцсетью в Украине пользуются более 11 млн человек.

Россию как страну проживания указали 12 тысяч человек. Всего на сайте почти 200 страновых разделов, в выборке есть аккаунты из Великобритании, США, Бразилии и др.

 
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