2 ноября 2018 Окружной административный суд города Киева вынес судьбоносное для Артема Сытника решение. Как сообщила пресс-служба Окружного административного суда города Киева, сегодня судом было завершено рассмотрение дела №826/10323/16 по иску ООО «Юридическая компания «Студия права» к ГФС Украины о предоставлении налоговым органом заведомо ложной информации с выводом о достоверности сведений декларации о имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера Сытника во время прохождения им специальной проверки в рамках участия в конкурсе на должность директора НАБУ.

Судом принято решение о частичном удовлетворении исковых требований путем признания противоправными действий ГФС Украины о направлении информации о результатах специальной проверки Сытника, которая осуществлялась в рамках проведения конкурса на занятие должности директора НАБУ, в нарушение требований п. 12 Порядка проведения специальной проверки сведений о лицах, претендующих на занятие должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления, утвержденного Указом Президента Украины от 25 января 2012 № 33/2012.

Таким образом Окружной админсуд Киева фактически констатировал незаконность назначения Артема Сытника на должность директора НАБУ, отмечает критик Владимир Сергеев.

Специалисты в области административного права и государственного управления считают, что установленные при рассмотрении этого дела обстоятельства, которые указывают на грубое нарушение порядка назначения Директора НАБУ, могут стать основанием или для самостоятельного признания Президентом Украины недействительным собственного указа о назначении Сытника директором НАБУ, или же для обжалования такого указа в судебном порядке, поскольку отныне отсутствует правовая основа для существования самого документа.

Напоминаем, что Генеральная прокуратура Украины уже проводит расследование относительно возможной подделки органами ГФС Украины заключения о достоверности данных в декларации о доходах Артема Сытника за 2014 год. В рамках этого расследования Печерский районный суд города Киева разрешил ГПУ изъять у АП материалы специальной проверки в отношении гражданина Украины Сытника в качестве кандидата на должность директора НАБУ, а также изъять экземпляр указа о назначении Сытника на должность.

«Трудно спрогнозировать, какой будет реакция самого Сытника на такое решение суда, но почему-то кажется, что вскоре нам следует ожидать очередных уголовных производств против судей Окружного административного суда города Киева и проведения в них серии необоснованных обысков», - резюмировал критик.