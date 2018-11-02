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Капитана украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого и еще двух украинских моряков выпустили из Следственного изолятора №1 Симферополя, им изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС.

«Капитана и двух моряков выпустили из СИЗО, после обращения омбудсменов в следственные органы. Обращалась к следствию и вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева, чтобы было легче вести переговоры об обмене на капитана «Норда» Владимира Горбенко», - сказала так называемый уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.  Она добавила, что переговоры об обмене ведутся, не уточнив, когда такой обмен может состояться.

Напомним, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в аннексированном Крыму. 

16 мая против капитана украинского рыболовецкого судна ФСБ РФ возбудила  уголовное дело о браконьерстве.

Во вторник, 30 октября, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова официально подтвердила возвращение на материковую Украину семи членов экипажа двух судов – «ЯМК-0041» и «ЯОД 21-05», которых удерживали в Крыму.

 
ForUm

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