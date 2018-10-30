Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова официально подтвердила возвращение на материковую Украину семи членов экипажа двух судов – «ЯМК-0041» и «ЯОД 21-05», которых удерживали в Крыму.

«Сейчас они уже направляются домой. Речь идет о 3 членах экипажа судна «ЯМК-0041» Сергее Калиниченко, Олеге Блоке и Руслане Скрипнике и 4 членах экипажа судна «ЯОД 21-05» Александре Лисенюкк, Геннадик Онгуровк, Олегк Иващенко и Вячеславк Ивасенко», - написала она в Facebook.

«С мая мы неустанно работали над возвращением моряков. У них отобрали паспорта, что делало невозможным возвращение украинцев дом. В середине октября я в очередной раз обосновала законные требования вернуть в Украину незаконно удерживаемых рыбаков и обратилась в Федеральную службу безопасности», - добавила омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что это был не обмен.

«Моряки судна «Норд», которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в ​​Крыму, никто не удерживал», - отметила она.

Ранее об обмене моряками сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.