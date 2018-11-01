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РФ внесла в санкционный список владельца галереи искусств Евгения Карася вместо его тезки – лидера националистической организации С14.

Об этом лидер С14 написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня Россия наложила именные санкции на украинских деятелей. В списке Ильенко, Коханивский, Аваков и .... Евгений Карась. Но не Васильевич, а Валерьевич. Художник и владелец художественной галереи, а не лидер С14», – отметил он.

В свою очередь галерист подтвердил эту информацию. «Попал в санкционный список врагов России в очень яркой компании под № 119 из 322 самых опасных граждан. Вот, что значит иметь полного тезку радикала и более доступные данные. Теперь нужно угадать, я действительно настолько опасен или нас в очередной раз перепутали», – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Отмечается, что «среди физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции, судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации Президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины».
ForUm

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