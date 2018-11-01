Нынешний октябрь в столице оказался довольно сухим и одним из самых теплых за 137 лет метеонаблюдений, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Так, по данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура октября в Киеве составляла +10,7° С, что выше климатической нормы на 2,6° С.

Холодное всего было 1 числа, когда минимальная температура опустилась под утро до +2,4 ° С, а теплее всего - 17 октября, когда максимальная температура достигла после полудня ровно +24,0 градуса тепла. Это был самый теплый день нынешнего «бабьего лета».

В середине октября были побиты 5 температурных рекордов. Нынешний октябрь занял 9 место среди самых теплых в Киеве с 1881 года. Самым теплым остается октябрь 1935 года, когда средняя месячная температура была выше нынешней на 1,7° С.

В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало лишь 18 мм осадков, что составило половину климатической нормы.

Напомним, температура ночью 30 октября в Киеве второй раз за 137 лет не опустилась ниже +12,2 ° С, то есть повторила прошлое рекордное значение для этого периода 2013 года.