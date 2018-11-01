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Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сфальсифицировал документы о своем происхождении, чтобы получить израильское гражданство.

Об этом сказал в комментарии журналистам генпрокурор Юрий Луценко во Львове, сообщает Укринформ.

«Есть десятки писем (Генпрокуратуры, - ред.) в государство Израиль. Одно из них сейчас устанавливает, имел господин Ставицкий право на израильское гражданство. По нашим данным с места его рождения, миграционная служба сфальсифицировала его этнические корни. Это так, между прочим», - сказал Луценко.

Генпрокурор также утверждает, что его заместители Анжела Стрижевская и Евгений Енин законно встречались со Ставицким в 2016 году в Израиле, чтобы обсудить вопрос заключения сделки со следствием. «Они имели с ним встречу абсолютно законно, чтобы разъяснить возможность сделки со следствием», - отметил глава ГПУ.

Луценко добавил, что служебная проверка в отношении Стрижевской и Енина подтвердила законность их действий. По его словам, они хотели договориться со Ставицким, чтобы заключить с ним сделку со следствием по делу Межигорья. «Если бы мы от него получили показания, мы бы уже реализовали дело Межигорья. К сожалению, этого не произошло. Идем по обычной процедуре», - сказал генпрокурор.

Ранее СМИ сообщали, что Ставицкий получил гражданство Израиля и имеет новое имя - Натан Розенберг. Получение Ставицким первой степени израильского гражданства стало возможным за счет его корней – одна из бабушек Ставицкого была еврейкой.

В Украине экс-министр объявлен в розыск. В мае 2018 года Генпрокуратура завершила следствие в отношении Ставицкого по делу о завладении резиденцией «Межигорье» и направила обвинительный акт в суд.

9 июня 2018 в фильме «Следствие. Инфо» под названием «Генеральная договоренность» было опубликовано видео общения заместителей генпрокурора Енина и Стрижевской в ​​гостиничном номере в Израиле со Ставицким и его адвокатами. В ходе общения Енин сказал, что на эту встречу их уполномочил генпрокурор Юрий Луценко. В то же время Стрижевская объясняла, чем бывшему топ-чиновнику грозит заочное осуждение и почему лучше не менять статью по его делу (ст. 191, ч. 5), хотя Ставицкий на этом настаивал. Участники собираются перейти к условиям договоренности, но конкретикой этот диалог не заканчивается. Журналистам точно неизвестно, была ли достигнута договоренность между сторонами.

Напомним, по данным ГПУ, Ставицкий отказался от сделки со следствием. 

В 2017 году Немировская прокуратура объявила подозрение по ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК Украины бывшей начальнице отдела государственной регистрации актов гражданского состояния одного из райуправлений юстиции, подделавшей документы для получения женой экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого гражданства Израиля.
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