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Санкционный список РФ – это политическая технология, которая имеет целью внести раздор в украинский политикум. Об этом заявил народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко», председатель украинской делегации в ПАСЕ и вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев, сообщили ForUm’у в пресс-службе политсилы.

«Например, в этом списке есть только 50 фамилий фракции БПП, а фракция состоит из 142 депутатов. РФ хочет забросить подозрения друг к другу. А для тех, кого нет, то они решили не давать таких подарков тем, кто реально будет претендовать на президентский пост. Для кого-то такое признание против РФ выливается в санкционные списки. Это российский план, чтобы внести раздор в украинское общество», - считает он.

По словам политика, с точки зрения экономики санкционный список ничего не дает.

«А вот с точки зрения политики брошена интересная технология. Сейчас политики будут обсуждать, почему одних включили в список, других не включили, и делать выводы, якобы к кому-то Кремль может быть более благосклонным», - сказал Арьев.

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Отмечается, что «среди физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции, судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации Президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины».
ForUm

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