«Роскосмос» обнародовал видеозапись момента аварии ракеты "Союз-ФГ", которая произошла 11 октября.
Соответствующее видео размещено на странице ведомства в YouTube.
На записи с установленной на ракете камеры показан момент нештатного разделения первой и второй ступеней носителя.
Напомним, 11 октября при запуске корабля «Союз МС-10» к МКС произошло аварийное отключение двигателей второй ступени.
Аварию первой ступени ракеты «Союз-ФГ» спровоцировала неисправность одного из клапанов.
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