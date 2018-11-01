также в разделеМир
Япония запустила собственную GPS 8
Великобритания легализовала медицинскую марихуану 11
Ким Чен Ын собрался с визитом в Сеул 15
Найден «черный ящик» разбившегося в Индонезии Boeing 66
В парижском аэропорту столкнулись два самолета 104
В Индии открыли самую высокую в мире статую 45
Взрыв в здании ФСБ в Архангельске устроил 17-летний парень 134
В Афганистане разбился военный вертолет: погибли 25 человек 69
Ответ «фабрике троллей»: В Чехии появилось «движение эльфов» 27
У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв: есть жертвы 40
В РФ пьяный полицейский на спор выстрелил себе в голову 44
В Германии медбрат признался в убийстве 100 пациентов 59
Трамп решил отменить гражданство США по рождению 43
Российский авианосец получил пятиметровую пробоину при падении крана 58
Названа возможная причина крушения индонезийского Boeing 87
Францию накрыл мощный снегопад, обесточены 200 тысяч домов 119
МИД Польши: Германия действует вопреки позиции ЕС в вопросе «Северного потока-2» 42
В РФ затонул плавучий док, в котором ремонтировали авианосец «Адмирал Кузнецов» 108

«Роскосмос» обнародовал видеозапись момента аварии ракеты "Союз-ФГ", которая произошла 11 октября.

Соответствующее видео размещено на странице ведомства в YouTube.

На записи с установленной на ракете камеры показан момент нештатного разделения первой и второй ступеней носителя.

Напомним, 11 октября при запуске корабля «Союз МС-10» к МКС произошло аварийное отключение двигателей второй ступени.

Аварию первой ступени ракеты «Союз-ФГ» спровоцировала неисправность одного из клапанов. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1479 грн.
26
Теги