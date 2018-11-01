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Сотрудники Причерноморского управления Департамента киберполиции разоблачили жителя Николаева в распространении вредоносного программного обеспечения, сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел.

Во время обыска в квартире злоумышленника полицейские изъяли ноутбук, где находилась административная панель управления вредоносным программным средством.

Кроме того, сотрудники киберполиции установили, что злоумышленник с целью распространения вредоносного программного средства создал несколько каналов на видеохостинге Youtube. На этих каналах он размещал видеорекламу развлекательных программ для компьютера, и в описании к видео предоставлял ссылки, через которое пользователь имел возможность загрузить такую ​​программу. Однако пользователь загружал вредоносное программное обеспечение.

Во время предварительного осмотра изъятой техники установлено около 50 компьютеров, пораженных вредоносным программным средством. Также, выявлена информация, которую злоумышленник успел скопировать с компьютеров жертв.

Сейчас изъятая техника направлена на проведение компьютерно-технической экспертизы. Решается вопрос об объявлении подозрения хакеру по ч. 2 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт), ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.

 
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