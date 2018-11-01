Сотрудники Причерноморского управления Департамента киберполиции разоблачили жителя Николаева в распространении вредоносного программного обеспечения, сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел.
Во время обыска в квартире злоумышленника полицейские изъяли ноутбук, где находилась административная панель управления вредоносным программным средством.
Кроме того, сотрудники киберполиции установили, что злоумышленник с целью распространения вредоносного программного средства создал несколько каналов на видеохостинге Youtube. На этих каналах он размещал видеорекламу развлекательных программ для компьютера, и в описании к видео предоставлял ссылки, через которое пользователь имел возможность загрузить такую программу. Однако пользователь загружал вредоносное программное обеспечение.
Во время предварительного осмотра изъятой техники установлено около 50 компьютеров, пораженных вредоносным программным средством. Также, выявлена информация, которую злоумышленник успел скопировать с компьютеров жертв.
Сейчас изъятая техника направлена на проведение компьютерно-технической экспертизы. Решается вопрос об объявлении подозрения хакеру по ч. 2 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт), ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время