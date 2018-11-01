По состоянию на конец сентября задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг снизилась на 0,5% по сравнению с показателем августа – до 38,2 млрд грн. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец сентября задолженность по оплате за природный газ составила 16,8 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду – 10 млрд грн, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 4 млрд грн, за централизованную поставку холодной воды и водоотведение – 3 млрд грн, за вывоз твердых бытовых отходов – 0,6 млрд грн, за поставку электроэнергии – 3,8 млрд грн.

Как отмечают в Госстате, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) на одного владельца лицевого счета в августе составляли 608,4 грн.