Глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить использование в его презентации карты Европы, на которой Крым обозначен как «российский». Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он дал поручение подготовить презентацию основных показателей и проблемных вопросов. «Из-за нехватки времени саму презентацию я увидел только во время выступления. Произошло недопустимое! В презентации была использована карта Европы, на которой Крым был обозначен как российский», – отметил Ноняк.

Он подчеркнул, что такой поступок не может остаться без реакции. «Что это? Сознательная, умышленная провокация против государственного органа или против меня лично, или нечаянная, бессознательная ошибка чиновника? Я попросил найти ответы на эти вопросы компетентный орган. Именно поэтому я обратился с соответствующим заявлением в СБУ. Хочу извиниться перед всеми украинцами», – подытожил Ноняк.

Как ранее сообщал ForUm, 31 октября глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк во время выступления на круглом столе продемонстрировал карту Европы с «российским» Крымом.