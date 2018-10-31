Сегодня, 31 октября, в офисе European Business Assotiation (ЕВА) состоялся круглый стол Комитета по логистике Ассоциации, на котором выступил глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк. Во время выступления он продемонстрировал карту Европы с «российским» Крымом, передают Українські Новини.

На карте, показанной во время выступления главы Укртрансбезопасности, можно видеть, что Крым обозначен таким же цветом, как и Россия - красным.

Круглый стол был посвящен обсуждению вопроса отсутствия разрешений на международные транспортные перевозки, а также задержке пересечения границы на польской границе.

По данным источника издания, никто из присутствующих в зале не отреагировал на произошедший курьез.