также в разделеОбщество
Обнародовано видео испытаний нового минометного комплекса
Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре 11
Госдеп: В ОБСЕ потеряли связь с дроном, который зафиксировал конвой РФ 13
На реконструкции одесской «Виктории» украли 1,7 миллиона 10
САП: Следствие по «леснику Януковича» остановлено 11
Работникам ВСУ и МВД запретили предоставлять статус УБД 72
В РФ заявили, что Сенцов набрал 10 кило 14
НАБУ открестилось от слежки за синагогой 16
ГПУ обжалует решение суда по Гречковскому 15
В Украине успешно испытали новый мобильный минометный комплекс 85
Суд предоставил пострадавшему журналисту персональную охрану 12
СБУ: ФСБ завербовали жен украинских офицеров 96
В Польше открыли дело против украинской компании из-за игры про Освенции 25
Ельченко: РФ переселила в Крым 108 тысяч россиян 40
30 октября. Картина дня 48
Полиция в пятый раз выдворила «вора в законе», который «облюбовал» Украину 54
Суд оправдал Гречковского 58
Боевик Лусварги попросил у Украины адвоката 30

Сегодня, 31 октября, в офисе European Business Assotiation (ЕВА) состоялся круглый стол Комитета по логистике Ассоциации, на котором выступил глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк. Во время выступления он продемонстрировал карту Европы с «российским» Крымом, передают Українські Новини.

На карте, показанной во время выступления главы Укртрансбезопасности, можно видеть, что Крым обозначен таким же цветом, как и Россия - красным.

Круглый стол был посвящен обсуждению вопроса отсутствия разрешений на международные транспортные перевозки, а также задержке пересечения границы на польской границе.

По данным источника издания, никто из присутствующих в зале не отреагировал на произошедший курьез.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги