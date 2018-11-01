Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын вскоре посетит Сеул.

Об этом он сказал во время выступления перед парламентом, сообщает Укринформ.

Вместе с тем, Мун Чжэ Ин не уточнил детали и дату визита.

По его словам, скоро состоится второй саммит лидеров США и Северной Кореи. Мун Чжэ Ин отметил, что, как ожидается, в ближайшее время Северную Корею посетит председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, Ким Чен Ын может приехать в Россию, а также встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Как сообщалось ранее, 27 апреля во время саммита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына достигнута договоренность о подписании мирного договора, который должен будет положить формальное окончание войне, разделившей полуостров в 1953 году.

В сентябре Мун Чже Ин и Ким Чен Ын в ходе саммита в Пхеньяне подписали «широкомасштабное соглашение».