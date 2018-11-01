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Польша хочет улучшения отношений с соседями, в частности с Украиной и Беларусью, ключом к чему является соблюдение международного права.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, который находится с двухдневным визитом в Беларуси, сообщает «Европейская правда».

По словам министра, нарушителем международного права в регионе Россия.

«Но Польша настроена на улучшение отношений, ищет возможности обеспечить безопасность в регионе, и здесь особая роль принадлежит таким организациям как ОБСЕ, которая охватывает все страны из региона, и Совету Европы», - отметил Чапутович.

Руководитель польской дипломатии напомнил, что Варшава вместе со Швецией инициировала программу Восточного партнерства ЕС, и в дальнейшем хочет продолжать развивать сотрудничество в рамках этой инициативы.

«Я думаю, что это предложение развития взаимоотношений с евросообществом для Беларуси, Украины и других стран региона, однако мы стремимся преодолевать разделение Восток-Запад», - сказал дипломат, добавив, что этой цели будут способствовать, в частности, развитие трансграничного туризма и большая открытость обществ.

В четверг Чапутович посетит польские места памяти в Беларуси, в том числе военное кладбище в Дуниловичах, где похоронены польские солдаты - участники войны 1920 года.
ForUm

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