Кабинет Министров Украины освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Украины Алексея Зарудного и назначил вместо него экс-госсекретаря Министерства финансов Евгения Капинуса.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.
«Сегодня утром министр Минсоцполитики представил трудовому коллективу нового руководителя», - сказал представитель пресс-службы.
В ПФ подтвердили, что им стал бывший госсекретарь Министерства финансов Евгений Капинус.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время