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Кабинет Министров Украины освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Украины Алексея Зарудного и назначил вместо него экс-госсекретаря Министерства финансов Евгения Капинуса.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

«Сегодня утром министр Минсоцполитики представил трудовому коллективу нового руководителя», - сказал представитель пресс-службы.

В ПФ подтвердили, что им стал бывший госсекретарь Министерства финансов Евгений Капинус.


 
ForUm

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