Пока наши трудовые мигранты «ищут счастья» на Западе, в Украине назревает кадровый кризис. Кто же заполнит «вакуум»?

Польские работодатели обеспокоены потенциальным оттоком украинцев на рынки труда других европейских стран. Например, уже сейчас многие нашии заробитчане перебрались из Польши в Чехию и Словакию. Некоторым удается трудоустроиться даже в «заветной» зажиточной Германии. Об этом сообщает Rzeczpospolita. Как пишет издание, количество украинцев, которые платят страховые взносы в Польше, в третьем квартале составило 426 тысяч. В целом же, по разным подсчетам, в соседней стране работают свыше миллиона украинцев. «Иностранцы и впредь будут поддержкой для национального рынка труда, однако миграционный потенциал Украины исчерпывается», - утверждают аналитики PKO BP. Более того, в следующем году Германия планирует либерализовать условия трудоустройства для трудовых мигрантов из-за пределов ЕС. В таком случае из Польши на запад могут выехать сразу 59% украинских гастарбайтеров, прогнозируют польские эксперты.

Согласитесь, с точки зрения украинского трудового мигранта, ситуация довольно оптимистичная. Ведь уровень заработков в Германии намного выше. Например, минимальная зарплата украинца в Польше – 12 тысяч гривен (в пересчете), средняя - 15-20 тысяч. Минимум в Чехии – 27 тысяч, в Германии - 30-35! Специалисты отдельных специальностей получают гораздо больше. Например, водители-дальнобойщики - 30-40 тысяч гривен (в Польше) и больше 50 тысяч – в Германии. То же самое касается и «айтишников», инженеров, высококвалифицированных слесарей. А «узкопрофильные» врачи могут рассчитывать и на 100 и больше тысяч! Очевидно, такая «переориентация» заробитчан будет выгодной и для нашей страны. Ведь чем выше заработки, тем больше денег украинцы переведут на Родину. Уже сейчас остарбайтеры ежегодно присылают в Украину более 7,5 миллиардов долларов. Таким образом они влияют на курс гривни гораздо больше, чем инвесторы и банкиры. Но с другой стороны - страна теряет собственный трудовой ресурс. В принципе, Украина далеко не единственная в такой ситуации, те же вакансии в Польше появляются преимущественно из-за того, что сами поляки едут работать на запад. Но здесь есть проблема: демографическая ситуация у нас такая, что даже при сравнительно незначительном экономическом росте уже в ближайшем будущем может возникнуть существенный «кадровый голод». Где же тогда Украине искать «трудовые резервы», как примут заробитчан украинцы?

Когда в Украине наступит «кадровый голод»?

«Шансов на то, что абсолютное большинство украинских заробитчан когда-нибудь вернется на Родину, к сожалению, немного, - прогнозирует заведующий отдела миграционных исследований Института демографии и социальных исследований НАНУ Алексей Позняк, - Часть этих людей не вернется ни при каких условиях, выбрав для себя жизнь за рубежом. Часть может вернуться только если кроме стремительного развития экономики будет существовать продуманная государственная политика по привлечению их к внутренним экономическим процессам. При этом, даже теоретическое возвращение на Родину всех мигрантов не спасет нас от нехватки рабочей силы. Несмотря на впечатляющие показатели численности украинской трудовой диаспоры, полностью проблему эти люди не решат. Для полноценного функционирования обновленной экономики такой большой по европейским меркам страны потребуется дополнительный ресурс – несколько миллионов людей», - считает эксперт.

Алексей Позняк не берется прогнозировать, когда это произойдет. Ведь в нынешний период «турбулентности» сделать соответствующие расчеты невозможно. Но, согласно исследованиям, которые специалисты проводили до войны, период нехватки рабочей силы в Украине прогнозировался, начиная с 2025 года, поэтому потребность в кадрах должна расти довольно быстрыми темпами. Война и связанный с ней экономический упадок, очевидно, отсрочили «кадровый апокалипсис». Насколько, ученый прогноза не дает:

«Большое количество неопределенностей мешает объективным оценкам, - говорит Алексей Позняк. - В частности, сложно спрогнозировать, каким будет после возвращения в Украину один из ее промышленных центров - Донбасс. Ведь все соглашаются, что таким, как раньше (с доминированием добывающей промышленности и масштабным производством сырьевой и полусырьевой продукции с низкой добавленной стоимостью) он уже не останется. Поэтому потребности региона в трудовых ресурсах будут другими. А это скажется и на общей ситуации в Украине»...

На улицах будет больше азиатов и африканцев. Но обойдется без «чайна-таунов»

Как бы там ни было, но через 7-10-15 лет наша страна будет нуждаться в дополнительной рабочей силе. Потенциально решить проблему поможет активная трудовая миграция из бедных стран Азии и Африки, а также из таких бывших республик СССР, как Кыргызстан или Таджикистан.

«Вероятно, продолжится дальнейшая миграция в Украину китайского населения, - говорит завотделом Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк. -Ведь, несмотря на стремительное развитие этой страны, более высоким, чем у нас, уровнем жизни могут похвастаться только жители индустриальных районов Поднебесной. В большинстве же сельских регионов, особенно – в горной местности, - и уровень жизни невысокий, и избыток рабочей силы – из-за перенаселения. Таким образом, сотни миллионов китайцев вовлекаются в процессы внутренней и внешней миграции. Часть этих людей может осесть и в Украине – например, у родственников, которые уже адаптировались к нашей жизни. Но такая миграция вряд ли будет массовой. И количество «украинских» китайцев вряд ли существенно превысит численность остальных этнических групп. Поэтому существование «чайна-таунов» Украине не грозит», - успокоил эксперт.

Сейчас «их» - более четверти миллиона...

Иностранцев, которые постоянно проживают в Украине, сравнительно немного. По данным Государственной миграционной службы, разрешение на постоянное проживание сейчас имеют не более 250 тысяч иммигрантов. При этом не все они, собственно, живут в Украине – кто-то воспользовался нашей территории так сказать «для транзита» в другие страны, кто-то вернулся на Родину, пока не отказавшись от украинских разрешительных документов. Также в Украине проживают чуть больше двух тысяч человек, которые имеют официальный статус беженца (преимущественно выходцы из Афганистана, сирийцев - немного). И чуть меньше тысячи людей со статусом «соискателей убежища». Представители этих категорий пользуются такими же правами в сфере трудовых отношений, как и граждане Украины. Также есть примерно 80 тысяч человек, имеющих разрешение на временное проживание в нашей стране. Но право на работу автоматически им не предоставляется. Чтобы официально трудоустроиться, такие люди должны получить дополнительное разрешение.

Больше всего иностранцев работает в строительстве (это, в частности, и выходцы из таких относительно «благополучных» стран, как Турция или бывшие республики Югославии, но в последнее время «балканцев» поубавилось). Немало иностранных работников в сфере торговли и в сельском хозяйстве.

Среди основных центров, где обычно оседают иностранцы, - Киев, Харьков и Одесса. «Это крупные образовательные центры, где раньше, чем в других регионах страны, сформировались эмигрантские диаспоры, которые, так сказать, «притягивают» к себе все новых и новых соотечественников, - объясняет Алексей Позняк. - Потому что самый интенсивный рост сообществ иностранцев происходит именно благодаря принципу «землячества»...».

«В целом, наша страна не очень привлекательна для трудовых мигрантов, - продолжает Алексей Позняк, - Если до российской агрессии уровень такой привлекательности можно было оценить как «средний», то сейчас он «низкий». К тому же, отечественное законодательство относительно трудоустройства иностранцев, получения разрешений на постоянное или временное проживание, тем более - на принятие в украинское гражданство, вряд ли можно назвать либеральным. И если мы хотим в будущем избежать проблем с нехваткой рабочих рук, должны думать о соответствующих изменениях уже сегодня», - призывает эксперт.

В качестве образца Украина может использовать опыт Польши, где для привлечения иностранных работников сделано много. Либерализует законодательство и Чехия. В частности, в конце прошлого года страна увеличила «трудовые квоты» для украинцев. О планах либерализации в Германии мы уже упоминали...

Не повторить ошибок европейского «мультикультурализма»

По словам экспертов, «широко отворяя двери» для иностранных работников, Украина столкнется с проблемами, которых пока что удалось избежать более успешной Польши. Ведь наши заробитчане, на которых так надеются в соседней стране, или остарбайтеры из Беларуси, Молдовы, России, на кого рассчитаны недавно утвержденные в Варшаве программы дополнительного привлечения трудового ресурса, ментально, а также языком, религией, наконец – внешностью - ближе, чем эритрейцы, камбоджийцы или жители Мьянмы, которые потенциально могут пополнить рынок труда в Украине.

«О том, как адаптировать таких людей к жизни в непривычных для них условиях, тоже надо думать уже сегодня, - призывает Алексей Позняк, - тем более, что пока иностранцев у нас немного, интегрировать их в общество гораздо легче. Должны сделать так, чтобы при росте миграционных потоков выходцы из других стран контактировали с уже интегрированными своими бывшими соотечественниками. А это ускорит и их интеграцию. В противном случае – большие группы мигрантов (особенно из какой-то одной страны) интегрировать будет фактически невозможно. Это приведет к созданию своеобразных национальных анклавов, которые будут жить сами по себе, по сути - вне правового поля Украины», - считает эксперт.

Именно к таким последствиям, по его словам, в свое время привела политика мультикультурализма, которую воплощали крупнейшие страны ЕС. И теперь Европа пожинает иногда довольно неприятные «плоды» такого подхода. Слишком много мигрантов, которые уже десятилетиями живут в Германии или Франции, не владеют языками этих стран, не знают самых элементарных норм местного законодательства и, главное, все еще не разделяют европейских общественных ценностей. А это приводит к «добровольному затворничеству» десятков тысяч людей в рамках этнических гетто, которые стали неотъемлемой частью многих европейских мегаполисов. Такие разрозненные сообщества не сотрудничают между собой и не осознают себя частью единого государства.