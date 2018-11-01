«Нормандский формат» переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе не возможен при участии США из-за принципиальной позиции России. Об этом сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тук, комментируя визит Президента Украины Петра Порошенко во Францию ​​11 ноября, где будут представители Германии, Франции и РФ (участники «нормандского формата»), а также президент США Дональд Трамп, сообщает Громадське.

«Трамп может будет, но переговоров таких не будет. Потому что Россия многократно заявляла, что она не видит США стороной переговоров в украинском вопросе. И такое заявление в очередной, 45-й раз недавно прозвучало из уст Лаврова. Позиция РФ относительно этого остается неизменной», - отметил Тука.

Он также подчеркнул, что апеллирование некоторых политиков к Будапештскому меморандуму, как методу воздействия на Россию - это «игра на публику».

«Если Россия категорически отказывается садиться за стол переговоров с Британией и США. Какой Будапешт?» - добавил Тука.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 11 ноября посетит Париж по случаю празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.