В Киеве в связи с визитом канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель возможны временные ограничения движения транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Так, ориентировочно с 11.00 до 20.00 возможны ограничения движения по проспекту Николая Бажана, Набережном шоссе, Парковой дороге, Владимирском спуске, Европейской площади, улице Михаила Грушевского, улице Шелковичной, улице Институтской, улице Крещатик, улице Михайловская, улице Владимирской и улице Большой Житомирской.
Напомним, 1 ноября Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с Меркель. Начало официальной церемонии встречи запланировано на 13:15, а встреча Порошенко и Меркель с прессой начнется в 14:55.
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