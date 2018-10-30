В четверг, 1 ноября, в Киеве Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая будет находиться с визитом в Украине по приглашению Главы Украинского государства. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Будут обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего конкретные шаги с целью дальнейшего укрепления украинско-германского партнерства.

Важное внимание в ходе переговоров будет уделено ситуации на Донбассе, в оккупированном Крыму и акватории Азовского моря и Керченском проливе.

Лидеры скоординируют дальнейшие совместные шаги с целью обеспечения реализации Минских договоренностей и усиления международной коалиции в рамках противодействия продолжающейся российской агрессии.

Планируется обсудить вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также укрепления энергетической безопасности Украины и ЕС как неотъемлемого компонента европейской и мировой системы безопасности.

В ходе переговоров, в частности, речь пойдет об укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ФРГ, а также усиления практической поддержки со стороны ФРГ процесса реформ в Украине.

Предстоящий визит федерального канцлера ФРГ в Украину станет вторым за последние четыре года. Предыдущий визит состоялся в августе 2014 года.