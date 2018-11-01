С сегодняшнего дня, 1 ноября, в Киеве запрещается ездить со скоростью 80 км/ч на 17 улицах.

Соответствующее разрешение действовало в теплый сезон с 1 апреля до 1 ноября.

Разрешенная скорость движения была увеличена на следующих участках:

- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной в Минского проспекта);

- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведение капитального ремонта проезжей части);

- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);

- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте г. Киев);

- просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Северного моста);

- просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

- Столичное шоссе (до ул. ак. Заболотного);

- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

- просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта «Киев») (при условии проведение капитального ремонт проезжей части);

- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

- ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

- просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

Напомним, начиная с 1 января 2018 года, введены в действие обновленные требования Правил дорожного движения, согласно которым скорость передвижения транспорта в населенных пунктах снижена с 60 км/ч до 50 км/ч.