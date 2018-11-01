также в разделеПроисшествия
СМИ: Командира разведвзвода 28-й ОМБр избил до смерти старший по должности 28
За сутки боевики провели 24 обстрела, 2 военных ранены 12
Под Славянском неизвестные ранили 5 мужчин 58
ООС: Боевики совершили 21 обстрел, двое военных ранены 16
Умер известный мультипликатор Давид Черкасский 57
В Харькове на балконе многоэтажки повесилась школьница 66
По факту нападения на члена «Нацдружин» в Павлограде завели дело 21
В Черновцах полицейский до полусмерти избил мужчину 33
Жуткая трагедия на Черниговщине: найдены трупы матери и двух ее детей 179
Сутки в ООС: 20 обстрелов, ранен 1 военный 12
В Павлограде неизвестные напали на активиста «Нацдружин» 163
Полиция сообщила подробности убийства 5 человек в Кривом Роге 171
На Закарпатье от кори умер 12-летний мальчик 23
ООС: Боевики совершили 19 обстрелов, один военный ранен 19
На трассе Харьков – Симферополь на ходу загорелся автобус с людьми 55
Автомошенники изобрели новые схемы «развода» водителей 90
Пострадавшую во время гонки в Кривом Роге девочку перевезли в Днепр 161
Это моя земля!: Нардеп угрожал расправой председателю сельсовета на Киевщине 57

Вчера, 31 октября, в центре Бердянска неизвестный злоумышленник устроил перестрелку, в результате которой были ранены двое мужчин. Друзья пострадавших задержали и избили стрелка. 

Данный инцидент произошел около 21:00 на проспекте Труда возле круглосуточного ломбарда. По предварительной информации, неизвестный мужчина с оружием напал на валютчиков. Как рассказывают очевидцы, он пытался обменять фальшивые деньги, но не получилось и начал стрелять. На месте преступления остались гильзы и следы крови. 

Всех троих госпитализировали в городскую больницу. 

Полиция оперативно отреагировала и оцепила место преступления. В данный момент по факту происшествия ведется следствие. По имеющейся информации, пистолет, из которого стрелял преступник, предположительно боевой. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги