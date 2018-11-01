Вчера, 31 октября, в центре Бердянска неизвестный злоумышленник устроил перестрелку, в результате которой были ранены двое мужчин. Друзья пострадавших задержали и избили стрелка.

Данный инцидент произошел около 21:00 на проспекте Труда возле круглосуточного ломбарда. По предварительной информации, неизвестный мужчина с оружием напал на валютчиков. Как рассказывают очевидцы, он пытался обменять фальшивые деньги, но не получилось и начал стрелять. На месте преступления остались гильзы и следы крови.

Всех троих госпитализировали в городскую больницу.

Полиция оперативно отреагировала и оцепила место преступления. В данный момент по факту происшествия ведется следствие. По имеющейся информации, пистолет, из которого стрелял преступник, предположительно боевой.