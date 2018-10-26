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Цена газа для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 гривен с 1 января 2020 года.

Об этом говорится в «Положении о возложении специальных обязанностей», текстом которого располагает Экономическая правда.

Согласно документу, с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2019 года НАК «Нафтогаз Украины» должен осуществлять продажу/поставку природного газа для нужд населения по цене, которая рассчитывается по следующей формуле:

Ц = (Цбаз х Кд),

где Ц - цена продажи/поставки природного газа;

Цбаз - средняя арифметическая цена продажи природного газа «Нафтогаза» для промышленных потребителей, действовавшая с 1 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года.

Кд - коэффициент дисконта.

Указано, что показатель Цбаз равен 8981 грн за 1 тыс куб метров.

Показатель Кд составит:

0,6943 - для расчета цены природного газа с 1 ноября 2018 года;

0,8 - для расчета цены природного газа с 1 мая 2019 года.

В дальнейшем, с 1 января 2020 года цена приобретения природного газа не может быть выше средней арифметической цены продажи природного газа для промышленных потребителей, то есть будет приближена к рыночной.

Таким образом, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривны без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.

С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 грн за 1 тыс куб м, о чем было объявлено правительством.

С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения, согласно нашим расчетам, должна составлять примерно 9851,66 гривни за 1 тыс куб м.

А с 1 января 2020 года «рыночная» цена на газ для населения при условии сохранения показателя Цбаз установится на уровне примерно 12313,85 гривны, согласно Положению.

Об условиях изменения показателя среднего арифметического (Цбаз) в Положении не указано.

Стоит отметить, что постановление Кабмина об утверждении обновленных Положений было опубликовано на правительственном портале, но затем было удалено.

«Нафтогаз» обязывают покупать природный газ у государственных «Укргазвыдобування» и «Чорноморнафтогаз» по ценам, определенным формулой.

«В случае если объем природного газа, необходимый НАК «Нафтогаз Украины» для выполнения возложенных... специальных обязательств, превышает объем продаж природного газа… «Нафтогаз» должен покупать необходимые объемы природного газа у других оптовых продавцов, в том числе за рубежом», - говорится в документе.

Согласно документу, газсбыты продолжат поставлять газ населению.

В рамках переговоров с МВФ, наиболее острые дискуссии велись по формату PSO, по которому НАК поставляет газ по льготным ценам сбытовым посредникам - газсбытам.

«Нафтогаз» настаивает на варианте, по которому сможет продавать газ всем поставщикам на оптовом рынке, в том числе газсбытам, на равных условиях.

Сейчас газсбыты, которые в основном входят в сферу влияния Дмитрия Фирташа, единственные, через кого газ продается населению.
ForUm

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