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Государственная регуляторная служба не согласовала проект постановления Кабинета министров о росте тарифов на газ для населения в три этапа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт службы.

В опубликованном решении говорится, что служба получила данный проект постановления 18 октября, а правительство приняло его уже на следующий день. Также сообщается, что служба уже согласовывала постановление с таким же названием, однако предложенный 18 октября проект отличается от ранее согласованного.

В частности, в документах отсутствует анализ регуляторного влияния постановления на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства, а также обоснование соответствия проекта принципам регуляторной политики. Кроме того, в Регулуяторной службе отмечают, что указанная редакция не соответствует достигнутым ранее сбалансированным соглашениям между участниками рынка природного газа.

Как сообщалось ранее, цена газа для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 гривен с 1 января 2020 года.
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