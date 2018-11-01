Первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг пожаловался, что за 4 года его работы в Украине в вопросе войны на востоке Украины «мало что изменилось».

Так он заявил во время пресс-брифинга в среду, сообщает Укринформ.

«В течение примерно 4-х лет я стоял здесь почти каждую неделю и предоставил сжатые доклады о безопасности ситуацию, очерчивая разные уровни насилия и опасности, а также докладывая о негативном влиянии на гражданское население. Поверьте, меня отнюдь не радует то, что я скажу: мало что изменилось за это время. Через 4 года после того, как было договорено о прекращении огня, как свидетельствуют события прошлой недели, стороны до сих пор нарушают эти самые договоренности - они не отвели вооружение, они не отвели силы и средства, они не провели разминирование. Мирные жители и дальше платят за это цену», - резюмировал представитель ОБСЕ.

В завершение он отметил, что покидает свою должность «со смешанными чувствами».

«Я ухожу с чувством тревоги и печали. Однако я иду и с ощущением надежды. Я до сих пор вижу свет в конце тоннеля. Этот конфликт не закоренелый, не замерший и не заморожен, его можно завершить, приняв решение», - добавил Хуг.

Напомним, Александр Хуг уходит с поста заместителя главы СММ ОБСЕ, его миссия завершается 31 октября.

Новым заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине станет Марк Этерингтон.