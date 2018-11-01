также в разделеОбщество
31 октября. Картина дня 38
Умер украинский писатель Богдан Жолдак 14
В Верховный суд поступило уже три иска об отмене постановления о томосе 43
Украина на 4 дня закроет воздушное пространство над Черным морем 31
Замдиректора театра оштрафовали на 22 тысячи за взятку в 200 тысяч 15
Саперу «ЛНР» дали 4 года тюрьмы 20
Обнародовано видео испытаний нового минометного комплекса 1483
Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре 67
Госдеп: В ОБСЕ потеряли связь с дроном, который зафиксировал конвой РФ 34
На реконструкции одесской «Виктории» украли 1,7 миллиона 16
САП: Следствие по «леснику Януковича» остановлено 13
Глава Укртрансбезопасности показал карту с «российским» Крымом 40
Работникам ВСУ и МВД запретили предоставлять статус УБД 116
В РФ заявили, что Сенцов набрал 10 кило 15
НАБУ открестилось от слежки за синагогой 17
ГПУ обжалует решение суда по Гречковскому 17
В Украине успешно испытали новый мобильный минометный комплекс 92
Суд предоставил пострадавшему журналисту персональную охрану 14

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг пожаловался, что за 4 года его работы в Украине в вопросе войны на востоке Украины «мало что изменилось».

Так он заявил во время пресс-брифинга в среду, сообщает Укринформ.

«В течение примерно 4-х лет я стоял здесь почти каждую неделю и предоставил сжатые доклады о безопасности ситуацию, очерчивая разные уровни насилия и опасности, а также докладывая о негативном влиянии на гражданское население. Поверьте, меня отнюдь не радует то, что я скажу: мало что изменилось за это время. Через 4 года после того, как было договорено о прекращении огня, как свидетельствуют события прошлой недели, стороны до сих пор нарушают эти самые договоренности - они не отвели вооружение, они не отвели силы и средства, они не провели разминирование. Мирные жители и дальше платят за это цену», - резюмировал представитель ОБСЕ.

В завершение он отметил, что покидает свою должность «со смешанными чувствами».

«Я ухожу с чувством тревоги и печали. Однако я иду и с ощущением надежды. Я до сих пор вижу свет в конце тоннеля. Этот конфликт не закоренелый, не замерший и не заморожен, его можно завершить, приняв решение», - добавил Хуг.

Напомним, Александр Хуг уходит с поста заместителя главы СММ ОБСЕ, его миссия завершается 31 октября. 

Новым заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине станет Марк Этерингтон
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1599 грн.
10
Теги