В парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль произошло столкновение двух пассажирских самолетов, сообщает РБК со ссылкой на Le Parisien.
Отмечается, что на рулежной дорожке самолет Airbus A330-200 авиакомпании Air France, который должен был вылететь на французский остров Сен-Мартен в Карибском море, столкнулся с лайнером американской компании Delta Air Lines.
Крыло самолета авиакомпании из США задело хвост Airbus. В результате инцидента никто не пострадал, однако вылет самолета Air France был отменен. Все пассажиры были отправлены в пункт назначения резервным бортом. Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA) начало расследование инцидента.
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