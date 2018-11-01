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В парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль произошло столкновение двух пассажирских самолетов, сообщает РБК со ссылкой на Le Parisien.

Отмечается, что на рулежной дорожке самолет Airbus A330-200 авиакомпании Air France, который должен был вылететь на французский остров Сен-Мартен в Карибском море, столкнулся с лайнером американской компании Delta Air Lines.

Крыло самолета авиакомпании из США задело хвост Airbus. В результате инцидента никто не пострадал, однако вылет самолета Air France был отменен. Все пассажиры были отправлены в пункт назначения резервным бортом. Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA) начало расследование инцидента.

 
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