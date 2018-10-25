В министерстве иностранных дел Беларуси считают не соответствующими действительности заявления главы МИД Украины Павла Климкина о небезопасности пребывания украинцев в Беларуси.

«Нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу. Давайте спросим у 160 тыс. украинских беженцев, которые прибыли в нашу страну, где им безопасней жить. Или у 1,5 млн украинских граждан, которые посетили Беларусь», - сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз на брифинге в четверг в Минске, передает Интерфакс-Беларусь.

«Складывается впечатление, что наши украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе и в отношении своего самого близкого соседа - Республики Беларусь», - продолжил Глаз.

«Буквально вчера в Вене они нарисовали страшилки о неких танковых армадах, нападающих на Украину с территории Беларуси», - отметил представитель белорусского внешнеполитического ведомства. «Наш президент неоднократно говорил, что отсюда их могут оккупировать только армады белорусских тракторов и комбайнов», - подчеркнул Глаз.

Он добавил, что одновременно у «господина министра появился ужастик о неких опасностях для украинцев в Беларуси».

Напомним, Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolitа заявил, что истории задержаний украинских граждан в Беларуси и передачи их России свидетельствуют о том, что пребывание украинцев в этой стране может представлять опасность.