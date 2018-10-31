Президент России Владимир Путин заявил, что Русская православная церковь делает много для укрепления культурных и гуманитарных связей РФ с соотечественниками по всему миру и сейчас многие пытаются «разорвать эти путы».

Об этом он сказал на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников в Москве, передает Украинская правда.

По его словам, сейчас многие пытаются различными способами их разорвать, «разорвать эти путы, растянуть по национальным квартирам».

«Хочу подчеркнуть одно - политиканство в такой чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелыми последствиями. И прежде всего для тех, кто это делает», - пригрозил Путин.

Он добавил, что долг России – «сделать все для сохранения духовного и исторического единства».

Ранее патриарх Московский Кирилл заявил, что предоставление Константинополем томоса Украины - это «глобальный заказ» на разрушение Русской православной церкви.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В Русской православной церкви пообещали жесткий ответ на действия Константинополя по Украине.

15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.