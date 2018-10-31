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Кабинет Министров принял решение об изменении типа акционерного общества «Укрзализныци» с публичного на частное, переименовании его в акционерное общество «Украинская железная дорога» и об изложении устава «Укрзализныци» в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что это вызвано необходимостью привести устав «Укрзализныци» в соответствие с изменениями в законодательстве, регулирующем деятельность акционерных обществ.

Название компании при этом изменяется на акционерное общество «Украинская железная дорога». Тип акционерного общества как «частное» никоим образом не меняет форму государственной собственности «Укрзализныцяи» - сейчас нет правовых оснований для приватизации компании.

«С изменением правового статуса «Укрзализныци» с публичного на частное акционерное общество 100% акций по-прежнему принадлежат государству и запрещены для отчуждения. Мы имели ситуацию, когда формально акционерное общество имело признаки частного, а значилось в государственном реестре как публичное. Теперь это несоответствие устранено», - сообщил и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

В 2018 году начали действовать новые подходы к разграничению публичных и частных акционерных обществ и регулированию их правового статуса, появился четкий критерий отнесения акционерного общества к категории публичного, который приблизил понятие публичного АО к стандартам развитых рынков.

По словам руководителя «Укрзализныци», с изменением типа акционерного общества «Укрзализныця» сможет пользоваться более упрощенным подходом к регулированию, которое соответствует действительному типа акционерного общества. «Такая согласованность увеличит доверие инвесторов и позволит выстроить четкое корпоративное управление компанией», - отметил Кравцов.

Публичным акционерным обществом после изменений в законодательстве является акционерное общество, по акциям которого осуществлено публичное предложение и/или акции которого допущены к торгам на фондовой бирже в части включения в биржевой реестр.

«Укрзализныця» со времени существования в организационно-правовой форме акционерного общества не осуществляла публичного предложения акций, и ее акции не находились и не находятся в листинге.
ForUm

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