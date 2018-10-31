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В одном из столичных ресторанов официант бросил торт в лицо одной из посетительниц.

Соответствующее видео разместил в Instagram хореограф-постановщик Ричард Горн.

Из-за чего начался конфликт неизвестно, но, по словам Горна, две посетительницы вели себя вызывающе. 

«Выносили всем мозг и всячески привлекали к своим «великосветским персонам» внимание», - написал он.

Позже Горн удалил видео со своей страницы.

В то же время мужчина, представившийся руководителем ресторана Валентином, подтвердил УП.Життя, что такой случай действительно был.

«Беспрецедентный случай, это было хамство со стороны гостей, у ребят не выдержали нервы, и вот так они защищали свою честь. Девушки увидели, что их снимают, и ушли», - пояснил он.
ForUm

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