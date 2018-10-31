Кабинет Министров исключил не являющихся военнослужащими работников Вооруженных сил, Министерства внутренних дел и других военных формирований и правоохранительных органов из категории лиц, которые признаются участниками боевых действий.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

В частности, из категории участников боевых действий исключаются работники ВСУ, МВД, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Государственной уголовно-исполнительной службы.

Согласно пояснительной записке, постановление призвано привести положения Порядка предоставления и лишения статуса участника боевых действий в соответствие с нормами Закона «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» с учетом изменений от 22 мая.