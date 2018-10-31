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Взрыв у регионального управления ФСБ в Архангельске совершил 17-летний местный житель, сообщает пресс-служба следкома РФ.

«По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство», - сообщили в ведомстве.

В результате взрыва получили различные ранения трое сотрудников РУФСБ. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение боеприпасов).

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко уточнила, что это уголовное дело передано в центральный аппарат СКР.

Напомним, утром 31 октября в Архангельске на входе в административное здание управления ФСБ произошел взрыв.

«По предварительной информации, лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом ранения разной степени тяжести получили также три сотрудника управления ФСБ», - сообщили в информцентре Национального антитеррористического комитета.
ForUm

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