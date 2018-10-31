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Взрыв небольшой силы раздался у здания УФСБ по Архангельской области РФ, один человек погиб. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем при взрыве. «Медики сделали все возможное, но ничем не смогли помочь пострадавшему при хлопке в центре Архангельска. Он скончался от полученных травм», - сказал источник в службе скорой помощи.

Из здания эвакуированы все сотрудники.

«Предварительно у входа в здание УФСБ в центре Архангельска раздался небольшой мощности хлопок небытового характера», - уточнил собеседник.
ForUm

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