При попытке побега от полицейских в Киеве группа квартирников протаранила десять автомобилей и совершила наезд на двух правоохранителей, сообщает пресс-служба столичного главка.

13 октября в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестные ограбили квартиру, когда хозяева были дома. По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Столичные оперативники, получив информацию о деятельности на территории Киева преступной группы, которая «специализировалась» на кражах и грабежах из квартир, начали документирование их преступной деятельности. И ночью 28 октября оперативники вместе с работниками следственного управления и патрульной полиции задержали четырех иностранцев после попытки ограбить очередное помещение в Деснянском районе.

«Мы заметили, как мужчины зашли в подъезд жилого дома и долгое время не выходили. А когда появились – быстро направились в соседний двор, где, как выяснилось, они оставили автомобиль, который использовали при совершении преступлений. За считанные минуты к дому подъехала патрульная полиция, которую вызвали на ограбление квартиры. Поэтому мы поняли, что неизвестные мужчины могут быть причастны к этому преступлению», - рассказал сотрудник уголовного розыска полиции Киева.

Правоохранители бросились догонять вероятных злоумышленников.

«Подозреваемые пытались выехать со двора дома, когда для их задержания оперативники заблокировали транспортное средство. В ответ на требование полицейских выйти из автомобиля, злоумышленники заблокировались в салоне машины и пытались убежать, протаранив при этом припаркованные автомобили, в том числе и служебное авто полицейских. В целом они повредили десять машин. Кроме того, двигаясь задним ходом, они совершили наезд на двух сотрудников полиции, которые получили ссадины и ушибы. Несмотря на все попытки скрыться с места происшествия, их задержали», - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По словам руководителя столичных правоохранителей, все задержанные - граждане другого государства. Двое из них находятся под следствием за совершение аналогичных преступлений в Соломенском районе Киева, еще один – неоднократно судимый за совершение квартирных краж.

Во время следственных действий, в частности проведения обысков по месту жительства фигурантов, у них изъяли несколько единиц оружия. Кроме того, в помещениях изъяты отмычки и ключи, которые могли использоваться во время совершения преступлений.

По факту последнего правонарушения следователи начали два уголовных производства: по факту кражи (ст. 185 Уголовного кодекса Украины) и по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 УК). Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.