также в разделеПолитика
Порошенко о заседании СБ ООН: Изоляция России растет 44
Россия в ООН: «Выборы» в ОРДЛО заполнят «вакуум власти» после убийства Захарченко 23
СМИ: Санкции РФ коснутся 360 украинских компаний 121
Ельченко: «Выборы» в ОРДЛО могут привести к новой вооруженной агрессии России 70
У Порошенко рассказали, о чем он будет говорить с Меркель в Киеве 23
Порошенко и Путин приедут 11 ноября в Париж 54
Климкин озвучил условия двойного гражданства 102
Порошенко назначил Терещука главой Киевской ОГА 116
Венгрия изменила скандальное название «куратора Закарпатья» 66
Совбез ООН проведет сегодня заседание по Украине 47
МИД: Денонсация договора с РФ по Азову может привести к новому территориальному спору 84
Вакарчук прокомментировал возможное участие в президентских выборах 62
Суд обязал НАБУ начать расследование против Яценюка и Петренко 78
От Рады через суд требуют отменить постановление о томосе 453
Крупнейшая французская газета Le Monde: Медведчук открыто отстаивает свою повестку дня 145
Зеленский официально заявил: Я идти в президенты НЕ ХО…тя, посмотрим 1607
Интерпол отказал Украине в задержании экс-нардепа Крючкова 788
Стала известна дата заседания суда по иску Онищенко к Порошенко 107

В четверг, 1 ноября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проведут встречу в Киеве.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службу Кабмина, начало встречи в Доме правительства запланировано на 15:30.

Напомним, 1 ноября Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с Меркель. Начало официальной церемонии встречи запланировано на 13:15, а встреча Порошенко и Меркель с прессой начнется в 14:55.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги