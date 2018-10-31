В четверг, 1 ноября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проведут встречу в Киеве.
Как сообщили ForUm’у в пресс-службу Кабмина, начало встречи в Доме правительства запланировано на 15:30.
Напомним, 1 ноября Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с Меркель. Начало официальной церемонии встречи запланировано на 13:15, а встреча Порошенко и Меркель с прессой начнется в 14:55.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время