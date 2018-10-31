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Вертолет афганской армии упал в западной провинции Фарах, все 25 человек, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщили местные власти 31 октября, передает Радио Свобода.

По словам представителя губернатора провинции Насера ​​Мехди, вертолет упал вскоре после того, как вылетел из горного района Анар Дара утром 31 октября. Он направлялся в соседнюю провинцию Герат.

Как утверждает Мехди, причиной падения стали погодные условия. Однако в экстремистской организации «Талибан» заявляют, что это они сбили вертолет военных.

Среди погибших – заместитель командира корпуса западной зоны Афганистана и председатель совета провинции Фарах.

В это же утро у крупнейшей тюрьмы Афганистана Пул-э-Чархи в восточной части Кабула  подорвался смертник. Семь человек погибли, в том числе работники тюрьмы и сотрудники службы безопасности. Еще пять человек получили ранения.

Представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш заявил, что мишенью нападения был автобус, перевозивший персонал тюрьмы.

В Пул-э-Чархи содержат сотни заключенных, среди них – десятки боевиков «Талибана». Однако пока ни эта, ни другие экстремистские организации не взяли на себя ответственность за взрыв.

Вооруженные силы и другие силовые структуры Афганистана после ухода из страны боевых частей НАТО и их союзников в 2014 году вынуждены сами воевать с движением «Талибан» и еще рядом группировок, но в этом они имеют воздушную поддержку США, также в стране находятся американские военные уже не в непосредственно боевых функциях.

Талибы игнорируют предложения правительства Афганистана пойти на прямые мирные переговоры.
ForUm

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