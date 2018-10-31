Вертолет афганской армии упал в западной провинции Фарах, все 25 человек, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщили местные власти 31 октября, передает Радио Свобода.
По словам представителя губернатора провинции Насера Мехди, вертолет упал вскоре после того, как вылетел из горного района Анар Дара утром 31 октября. Он направлялся в соседнюю провинцию Герат.
Как утверждает Мехди, причиной падения стали погодные условия. Однако в экстремистской организации «Талибан» заявляют, что это они сбили вертолет военных.
Среди погибших – заместитель командира корпуса западной зоны Афганистана и председатель совета провинции Фарах.
В это же утро у крупнейшей тюрьмы Афганистана Пул-э-Чархи в восточной части Кабула подорвался смертник. Семь человек погибли, в том числе работники тюрьмы и сотрудники службы безопасности. Еще пять человек получили ранения.
Представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш заявил, что мишенью нападения был автобус, перевозивший персонал тюрьмы.
В Пул-э-Чархи содержат сотни заключенных, среди них – десятки боевиков «Талибана». Однако пока ни эта, ни другие экстремистские организации не взяли на себя ответственность за взрыв.
Вооруженные силы и другие силовые структуры Афганистана после ухода из страны боевых частей НАТО и их союзников в 2014 году вынуждены сами воевать с движением «Талибан» и еще рядом группировок, но в этом они имеют воздушную поддержку США, также в стране находятся американские военные уже не в непосредственно боевых функциях.
Талибы игнорируют предложения правительства Афганистана пойти на прямые мирные переговоры.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время