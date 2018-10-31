Результаты заседания СБ ООН со всей очевидностью показали продолжающуюся международную изоляцию Москвы, которая демонстрирует вызывающее поведение и упорное нежелание слышать вполне легитимные призывы международного сообщества.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, комментируя «очень показательные и красноречивые итоги заседания Совета Безопасности ООН по «украинскому вопросу».

«Кремль должен прекратить свою грубую агрессию на Донбассе, отказаться от поставки оружия и техники на оккупированную территорию и прекратить обструкцию Минских договоренностей. Крым должен быть деоккупирован, агрессивная политика России в акватории Азовского моря и Керченского пролива неприемлема. В то же время Москва должна отказаться от проведения фейковых «местных выборов» на оккупированном Донбассе в ноябре, они незаконны и является очередным примером российской подрывной деятельности», - говорится в Facebook Главы государства.

Порошенко поблагодарил международных партнеров и руководство Секретариата ООН за твердую солидарность с Украиной и призыв усилить гуманитарную помощь для смягчения последствий российской разрушительной агрессии.

Напомним, во вторник, 30 октября, в Нью-Йорке прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины.

Организация псевдовыборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей является четкой провокацией Кремля, которая может превратиться в новый этап ужесточения вооруженной агрессии РФ против Украины, заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.