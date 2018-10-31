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За прошедшие сутки, 30 октября, оккупанты 21 раз прицельно открывали огонь по позициям украинских войск, при этом 6 раз применив запрещенное вооружение. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Ломакино, Водяное и Лебединский.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Авдеевка, Песков, Ломакино и Луганского. Опорные пункты украинских войск у последнего оккупанты также накрывали огнем из минометов 120-го калибра. По позициям у этого населенного пункта на светлодарском направлении противник применил тяжелое вооружение больше всего – 3 раза.

Вследствие обстрелов, 30 октября, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Вечером, после 17:00, почти все свои огневые усилия враг сконцентрировал на Приазовье. Подразделения ВСУ действовали адекватно обстановке, при необходимости открывая огонь.

По данным разведки, трое боевиков за прошедшие сутки уничтожены, еще двое – ранены.

Сегодня зафиксированы два вражеских обстрела. Из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов огонь велся у Лебединского. Потерь не допущено.
ForUm

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