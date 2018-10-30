В мурманском районе Росляково на судоремонтном заводе № 82 затонул плавучий док, в котором на ремонте находился авианосец Северного флота РФ «Адмирал Кузнецов», сообщает «Новая газета».

Во время выхода авианесущего крейсера из дока последний начал тонуть. На палубу «Кузнецова» при этом упал башенный кран. Ведется спасательная операция, соцсети сообщают о четырех пострадавших, предположительно рабочих завода.

По сообщению очевидцев, к проходной СРЗ подъезжают кареты «скорой помощи». Официальных комментариев ситуации на данный момент нет.

ПД-50 был самым большим в мире плавдоком, единственным, способным принять на ремонт «Адмирал Кузнецов» — последний из российских авианосцев.

Как сообщил ТАСС представитель ответственного за ремонт корабля Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев, отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети, стало причиной погружения в воду плавучего дока.

По предварительным данным, корабль не пострадал, сейчас его буксируют на другое предприятие. Четырех человек госпитализировали с переохлаждением, один из них также получил травму брюшной полости.

«Сейчас обстоятельства выглядят так: в ходе операции по спуску «Адмирала Кузнецова» на воду произошел скачок напряжения с берега, из-за этого встали насосы, и произошло нерасчетное погружение дока в воду. Пока не могу сказать, поврежден ли док», - сказал Гладышев.