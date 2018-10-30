В Харькове 14-летней школьница покончила жизнь самоубийством, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

29 октября около 10:00 в Московский отдел полиции поступило сообщение от 47-летнего харьковчанина, который заявил о гибели своей несовершеннолетней дочери. Тело девочки отец обнаружил на общем балконе жилого дома в петле из веревки.

Работники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и пообщались с родителями ребенка. По их словам, конфликтов с дочерью у них не было, в школе она училась хорошо. Никаких намерений покончить жизнь самоубийством девочка никому не высказывала.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Следователи внесли информацию по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство». Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.