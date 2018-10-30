также в разделеСтолица
Киевлянам вернули 4,2 миллиона за некачественные комуслуги 5
Произошла ошибка: киевлянам платежки за октябрь придут без субсидий 12
СМИ: Вице-президент Федерации бокса Киева стрелял в человека 50
В кабинете полицейского чиновника нашли $104 тысячи 26
Масштабный пожар в Киеве уничтожил СТО и хостел 26
Суд арестовал женщину, утопившую сына и дочь в озере 64
Ссора в троещинском троллейбусе закончилась поножовщиной: ранен молодой мужчина 42
Трагедия в Киеве: Утопившей детей матери сообщили о подозрении 151
Некоторые зрители пришли на «Дискотеку 80-х» в красных галстуках 853
Киев посетила известная голливудская звезда 199
Полицейские Киева задержали женщину по подозрению в убийстве двух детей 62
Лобовое ДТП в Киеве: Авто столкнулись из-за ремонта дороги 35
На столичной Окружной Ланос вылетел с дороги и перевернулся 44
В Киеве прошел «Конопляный марш» 74
Пьяное ДТП в Киеве: Subaru пытался проехать на красный сигнал светофора 25
В КГГА рассказали о дальнейшей судьбе вертолетной площадки Януковича 67
Бывший сотрудник прокуратуры торговал психотропами в Киеве 34
Электронный билет заработает в Киеве 1 ноября 77

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» еще не проводило расчеты изменения тарифов на горячую воду и отопление в связи с изменением цены на газ для населения, которая с 1 ноября этого года вырастет на 23,5%, до 8550 грн за тыс. куб. м. Об этом УНИАН сообщила исполнительный директор «Киевтеплоэнерго» Юлия Орел.

«На данный момент «Киевтеплоэнерго» не подавало документы в НКРЭКУ о пересмотре тарифов на горячую воду и отопление в связи с решением правительства об увеличении цены на газ для населения на 23,5% до 8550 грн за тысячу куб. м газа с 1 ноября… Расчеты изменения тарифов на горячую воду и отопление в связи с изменением цены на природный газ не проводились, поскольку отсутствуют нормативные документы, а именно: положения постановления КМУ №187 относительно цены на газ», - отметила она.

Орел добавила, что «Киевтеплоэнерго» в установленном порядке будет подавать необходимые документы на пересмотр тарифов, как только все нормативные документы будут опубликованы.

Как сообщал ForUm, Кабинет Министров Украины принял решение повысить цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров с 1 ноября.

По данным КГГА, в Киеве в октябре-ноябре будут приходить платежки со старой ценой за тепло, поскольку процедура изменения тарифов требует времени. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги