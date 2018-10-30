Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» еще не проводило расчеты изменения тарифов на горячую воду и отопление в связи с изменением цены на газ для населения, которая с 1 ноября этого года вырастет на 23,5%, до 8550 грн за тыс. куб. м. Об этом УНИАН сообщила исполнительный директор «Киевтеплоэнерго» Юлия Орел.

«На данный момент «Киевтеплоэнерго» не подавало документы в НКРЭКУ о пересмотре тарифов на горячую воду и отопление в связи с решением правительства об увеличении цены на газ для населения на 23,5% до 8550 грн за тысячу куб. м газа с 1 ноября… Расчеты изменения тарифов на горячую воду и отопление в связи с изменением цены на природный газ не проводились, поскольку отсутствуют нормативные документы, а именно: положения постановления КМУ №187 относительно цены на газ», - отметила она.

Орел добавила, что «Киевтеплоэнерго» в установленном порядке будет подавать необходимые документы на пересмотр тарифов, как только все нормативные документы будут опубликованы.

Как сообщал ForUm, Кабинет Министров Украины принял решение повысить цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров с 1 ноября.

По данным КГГА, в Киеве в октябре-ноябре будут приходить платежки со старой ценой за тепло, поскольку процедура изменения тарифов требует времени.