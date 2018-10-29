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Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович подтвердил информацию о похищении восьми польских моряков у побережья Нигерии. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Данные о похищении польских моряков с борта Sky Pomerania Чапутович подтвердил во второй половине дня в понедельник, 29 октября. 

Известно, что пираты похитили моряков у побережья Нигерии, когда он находились в 60 морских милях от берега. Их судно шло под либерийским флагом из Анголы в нигерийский порт Омме.

К судну подошли две моторные лодки и пираты поднялись на борт, после чего поступил сигнал бедствия. Предполагается, что моряки были похищены.

Напомним, 27 октября у берегов Нигерии местные пираты захватили американское судно-контейнеровоз Роmerania Sky, которое ходит под флагом Либерии. По данным польского радио, среди членов экипажа на борту могут быть украинец, восемь поляков и два филиппинца,
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