Еще 27 октября у берегов Нигерии местные пираты захватили американское судно-контейнеровоз Роmerania Sky, которое ходит под флагом Либерии. По данным польского радио RMF.fm, среди членов экипажа на борту могут быть украинец, восемь поляков и два филиппинца, сообщает LIGA.net.

Бандиты захватили судно примерно в 80 км от берега около 04:00 часов утра, но экипаж успел подать сигнал SOS.

«Корабль плыл из Анголы в нигерийский порт Омме. Когда он находился примерно в 50 морских милях от побережья, к нему подошли две моторные лодки. Бандиты ворвались в палубу и запугали экипаж», - пишет источник.

Как пишет источник, в инциденте никто из членов экипажа не пострадал.

Компания-судовладелец пока не раскрывает национальную принадлежность захваченных моряков.

По словам владельца судна, семьи похищенных сотрудников были проинформированы, а компания «делает все возможное, чтобы как можно скорее освободить 11 членов экипажа».

Как видно по данным сайта морского трафика, сейчас около Pomerania Sky находится военный корабль.

Напомним, 24 сентября в Министерстве иностранных дел Украины сообщили о похищении пиратами у побережья Нигерии 12 членов экипажа швейцарского суда MV Glarus, в том числе одного украинца. Всего на борту судна MV Glarus находилось 19 членов команды, среди которых трое граждан Украины.

29 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил об освобождении украинского моряка, похищенного в составе экипажа судна MV Glarus у побережья Нигерии.