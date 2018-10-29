также в разделеОбщество
Подозреваемому в избиении автомайдановцев дали 5 лет условно
В оккупированном Крыму решили «национализировать» имущество Меджлиса 47
Судья просит адвоката Януковича остановиться: нельзя «выступать вечно» 35
Минобороны обвинило Гриценко в многомиллионных убытках: прокуратура не увидела нарушений 39
Савченко попросила помощи у экс-заместителя Пшонки 90
Суд над Мартыненко перенесли: судья занят 65
Украинцы не пострадали в авиакатастрофе в Индонезии 25
Почему стоит купить «умный» телевизор Самсунг с 40-дюймовым экраном 153
Украинец освобожден из плена нигерийских пиратов 56
Аброськин сообщил о задержании россиянина, который убил 5 украинцев 83
Известный нардеп поддерживает заказчика убийства владельца ТЦ «4room»: журналисты показали видео 129
В Украину не пустили солисток популярной российской группы 153
На Закарпатье задержали таксиста, перевозившего нелегалов 29
Названы обычные женские привычки, раздражающие мужчин 128
Чем заняться на неделе: Фанатам осеннего мытья окон погода будет способствовать 25
Украинцам рассказали, как будут осуществлять контроль качества теплоснабжения 72
Украинцы разработали первый вездеход 77
Супрун рассказала, как преодолеть осенний стресс для организма 53

Еще 27 октября у берегов Нигерии местные пираты захватили американское судно-контейнеровоз Роmerania Sky, которое ходит под флагом Либерии. По данным польского радио RMF.fm, среди членов экипажа на борту могут быть украинец, восемь поляков и два филиппинца, сообщает LIGA.net.

Бандиты захватили судно примерно в 80 км от берега около 04:00 часов утра, но экипаж успел подать сигнал SOS.

«Корабль плыл из Анголы в нигерийский порт Омме. Когда он находился примерно в 50 морских милях от побережья, к нему подошли две моторные лодки. Бандиты ворвались в палубу и запугали экипаж», - пишет источник.

Как пишет источник, в инциденте никто из членов экипажа не пострадал.

Компания-судовладелец пока не раскрывает национальную принадлежность захваченных моряков. 

По словам владельца судна, семьи похищенных сотрудников были проинформированы, а компания «делает все возможное, чтобы как можно скорее освободить 11 членов экипажа».

Как видно по данным сайта морского трафика, сейчас около Pomerania Sky находится военный корабль.

Напомним, 24 сентября в Министерстве иностранных дел Украины сообщили о похищении пиратами у побережья Нигерии 12 членов экипажа швейцарского суда MV Glarus, в том числе одного украинца. Всего на борту судна MV Glarus находилось 19 членов команды, среди которых трое граждан Украины.

29 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил об освобождении украинского моряка, похищенного в составе экипажа судна MV Glarus у побережья Нигерии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2591 грн.
12
Теги