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Профицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2018 года составил 7,329 миллиардов гривен.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на Государственную казначейскую службу.

Согласно ее данным, профицит общего фонда за указанный период составил 11,384 млрд грн, тогда как бюджет спецфонда сведен с дефицитом 4,054 млрд грн.

Как указывает ГКСУ, заимствования за девять месяцев текущего года составили 141,176 млрд грн при запланированных 226,461 мрд грн, погашения – 152,657 млрд грн при плане – 175,725 млрд грн.

Поступления от приватизации составили 77,345 млн грн при запланированных 21,3 млрд грн.

Согласно данным ГКСУ, сводный бюджет Украины за девять месяцев 2018 года выполнен с дефицитом 14,513 млрд грн, в том числе по общему фонду - с дефицитом 45,051 млрд грн при запланированном профиците в 10,483 млрд грн.

Местные бюджеты за указанный период сведены с дефицитом в 21,842 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 36,435 млрд грн, указывает Госказначейство.

Напомним, Государственный бюджет Украины за январь-август 2018 года был выполнен с профицитом на уровне 11,798 млрд грн, что в 3,3 раза ниже профицита за аналогичный период предыдущего года в размере 38,470 млрд грн.
ForUm

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