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Прокуратура Автономной Республики Крым сообщает, что не будет массово привлекать к уголовной ответственности жителей аннексированного Крыма, призванных в российскую армию.

Как утверждает прокурор прокуратуры АРК Елизавета Дзигора, уголовная ответственность может наступать только, если призванный гражданин совершил преступление согласно украинскому закону, сообщает Крым.Реалии.

«Тот факт, что гражданин Украины пребывает на службе в Вооруженных силах России, безусловно не является основанием для привлечения его к уголовной ответственности по уголовному законодательству Украины. Я хочу сделать акцент на том, что не существует ситуации, которая также распространяется в информационном пространстве о массовом возможном привлечении граждан Украины к уголовной отвественности за службу в российской армии. Это, безусловно, не так, и в случае, когда появляются факты, которые могут свидетельствовать о наличии или отсутствии состава преступления, в каждом отдельном случае этот вопрос отрабатывается абсолютно по конкретным фактам», – отметила она.

Напомним, прокуратура Крыма направила в Международный уголовный суд (Гаагский трибунал, Нидерланды) информацию о проведении Россией незаконного призыва в аннексированном ею Крыму.
ForUm

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