«Янтарное дело», в котором нардеп Максим Поляков за деньги правил таможенное и налоговое законодательство в интересах добытчиков янтаря – не первый скандал с его участием.

Об этом пишет журнал «Фокус» в материале «Прикосновенны, но неуязвимы», посвящённому нардепам парламента 8 созыва, лишенных депутатской неприкосновенности.

Издание напоминает, что в начале 2014 года руководство «Уманьхлеб» обвинило Максима Полякова, который на тот момент ещё не был нардепом, в рейдерском захвате предприятия.

«В собственности Полякова, оказались 13% акций актива. Якобы их ему подарил один из акционеров. Поляков передал свои акции другому миноритарию, который использовал ценные бумаги для рейдерского захвата актива. Прокуратура Умани открыла уголовное производство по факту мошеннических сделок на «Уманьхлебе», в котором Поляков был главным подозреваемым. В 2014 году ему вручили подозрение, и суд определил меру пресечения - содержание под стражей. Полякову удалось скрыться от правоохранителей, и его объявили во всеукраинский розыск», - пишет Фокус.

Как отмечает издание, позже, по непонятным причинам, уголовное производство в отношении Максима Полякова по факту мошеннических сделок на «Уманьхлебе» закрыли.

«Дело Полякова пытались возобновить несколько раз, но безуспешно. В 2015 году расследованием заинтересовалась Генпрокуратура и затребовала материалы по делу в центральный аппарат ГПУ. Однако, на тот момент подозреваемый уже был нардепам и прокурорам не удалось добиться снятия с него неприкосновенности», - говорится в статье.

Напомним, 23 октября должно было состояться подготовительное заседание по «янтарному делу», однако его проведение отложили из-за болезни судьи. Ранее 8 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, «янтарную дело» в отношении нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова направили в суд.

По данным НАБУ и САП, Борислав Розенблат и депутат от «Народного фронта» Максим Поляков подозреваются в вымогании взятки от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.