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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отреагирует «крайне негативно», если Украина или Грузия вступит в НАТО.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, передает Украинская правда.

«Для нас же это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет угрозой, и ... реакция будет крайне негативной», - заявил Путин.

Напомним, Президент Петр Порошенко заявляет, что никому не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО.

11 июля саммит Североатлантического альянса подтвердилевроатлантические стремления Украины.
ForUm

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