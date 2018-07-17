Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отреагирует «крайне негативно», если Украина или Грузия вступит в НАТО.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, передает Украинская правда.

«Для нас же это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет угрозой, и ... реакция будет крайне негативной», - заявил Путин.

Напомним, Президент Петр Порошенко заявляет, что никому не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО.

11 июля саммит Североатлантического альянса подтвердилевроатлантические стремления Украины.