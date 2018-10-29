Убитый саудовский журналист Джамаль Хашогги собирался раскрыть информацию об использовании химического оружия Саудовской Аравией в Йемене, а Великобритания знала о запланированном заговоре против него за несколько недель до убийства.

Об этом сообщили британские таблоиды, пишет Hurriyet Daily News.

Так, британский таблоид The ​​Sunday Express, ссылаясь на источник в разведке своей страны, сообщил, что разведслужбам Соединенного Королевства стало известно о том, что «что-то происходит», в начале сентября, хотя им понадобилось больше времени на то, чтобы выяснить детали, передает Европейская правда.

«Эти детали включали первичные приказы захватить господина Хашогги и вернуть его в Саудовскую Аравию для допроса... Мы знали, что приказы поступали от члена, близкого к королевскому кругу, но не имели прямой информации, чтобы связать их с наследным принцем Мохаммадом бин Салманом», - сообщил источник таблоида.

В статье также утверждалось, что MI6, британская служба секретной разведки, предупредила коллег из Саудовской Аравии, что их «миссию» лучше остановить, но этот запрос был проигнорирован. «1 октября нам стало известно о движении группы, в которую вошли члены Службы общей разведки Саудовской Аравии, и было достаточно ясно, какая у них цель», - сказал источник.

Когда источник спросили, почему MI6 не предупредила своих партнеров по разведке США о планах саудовцев, собеседник ответил: «Было принято решение, что мы сделали то, что могли».

В статье The Sunday Express также утверждалось, что Хашогги должен был получить «документальные доказательства» в подтверждение того, что Саудовская Аравия использовала химическое оружие в войне в Йемене. Неназванный друг Хашогги рассказал газете, что виделся с журналистом за неделю до его смерти.

«Он был недоволен, и он беспокоился ... Когда я спросил его, почему он волновался, он не хотел отвечать, но в конце сказал: он доказывает, что Саудовская Аравия использовала химическое оружие», - рассказал друг Хашогги.

Саудовская Аравия заявила в четверг, что убийство обозревателя Washington Post и критика наследного принца Мохаммеда бин Салмана Джамаль Хашогги было преднамеренным, изменив свою предыдущую версию о «случайной смерти» Хашогги.

Напомним, 23 октября тело журналиста The Washington Post (WP) Джамала Хашогги, пропавшего после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, обнаружили на дне колодца, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула.

Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист, написавший немало критических статей о наследном принце Саудовской Аравии Мохаммеде ибн Салмане, хотел оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста 59-летнего Хашогги живет в Турции.