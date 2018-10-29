В Москве покончил с собой журналист НТВ Никита Развозжаев, которого атаковал в прямом эфире в день ВДВ пьяный хулиган. Об этом сообщает ТАСС.

«Произошло страшное горе. Наш коллега Никита Развозжаев покончил с собой, - сказали в пресс-службе. - Все на НТВ глубоко потрясены случившемся. Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось».

По предварительным данным, Развозжаев выбросился из окна 11 этажа. На своей странице в соцсети «Вконтакте» он оставил сообщение с извинениями перед родителями, бывшей женой, друзьями и коллегами. Из текста его прощального письма становится понятно, что журналист тяжело переживал развод с женой.