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Арестованная нардеп Надежда Савченко просит бывшего первого заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина консультировать ее по вопросам возможного обращения в Европейский суд по правам человека.

Соответствующее письмо опубликовано на странице Савченко в Facebook.

«Я буду благодарна, если Вы согласитесь консультировать меня по вопросам защиты и возможного обращения в ЕСПЧ. Ваше сотрудничество с моими адвокатами значительно усилит шансы на победу Украины над произволом и беззаконием каждой политической «элиты», которая приходит к власти в Украине, а это и будет наша общая победа - победа украинского народа», - заявила она.

Также в письме нардеп Савченко высказывает мнение, что юридическая работа в международном правовом поле, которую сейчас проводит Кузьмин, «послужит Украине и будет историческим уроком, полезным мировому сообществу».
ForUm

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